指揮中心宣布自明（8）日起，桃園機場開放轉機旅客候機期間至出境區購物及用餐，同時取消專屬候機室、轉機停留時間12小時內及行程須開立在同一本票等規定，明日起出境區候機可用餐。桃園機場表示這將大幅提升轉機作業效率及旅客便利性，有助航空業者爭取桃園機場中轉旅客商機。

機場公司表示，6月15日開放轉機，指揮中心指揮官王必勝、副指揮官陳彥伯相繼於7月22日、8月3日視察桃園機場，機場公司另於7月27日邀集相關單位檢討，決定放寬3項轉機措施，包括：開放轉機旅客至出境區等候離境，並得於出境區購物與用餐，取消原有由航空公司人員引導轉機旅客至專屬候機室的規定；取消轉機旅客在機場停留時間12小時內的限制；修正轉機旅客行程須開立同一本票內的規定，前段航空公司確認後段航空公司有提供轉機服務（含報到及行李直掛）即可。

機場公司統計，自6月15日開放轉機以來，截至7月底轉機運量已達8.8萬人次，8月份更出現每日轉機超過5千人次的高峰，顯見市場需求強勁，放寬轉機規定與提升旅客便利性措施，將有助桃園機場爭取更多旅客中轉；機場公司亦將持續依據指揮中心與交通部指示，視疫情滾動調整防疫措施，提供旅客高品質的航空運輸服務。