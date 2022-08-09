根據美媒Verge網站報導，財務狀況不佳的Snap已經要開始進行裁員計畫。

美國時間8日有消息傳出，目前有6千多位員工的這家美國社交App業者，不清楚將要砍多少人力。但確定的是，單位主管已經開始在清算所需員工數目。不過，Snap不願置評。

隨著全球利率大升、通膨大漲，以及歐洲能源危機一觸即發之下，全球經濟出現衰退疑慮。因此，科技業者、加密貨幣交易所還有金融公司時不時傳出將裁員，以及減緩增編計畫。

臉書母公司Meta已將原欲擴增的工程師數量減少30%，同時也已在6月告訴所屬員工，做好經濟可能大幅衰退詳盡準備。另外，Snap在5月也曾表示，2022年將降低人力招募的速度。

7月時，Snap指出目前景氣疲弱對社交媒體造成嚴重影響，且不願對外發表公司財測，股價當時一度暴跌至少20%。同時，從2022年迄今，Snap股價更是自由落體下跌78%左右。