墨西哥是全球最大啤酒出口國，但由於北部乾旱嚴重，總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）今天要求啤酒廠減產。

法新社報導，羅培茲歐布拉多告訴記者：「這並不是說我們再也不釀啤酒，我的意思是，北部將不再生產啤酒。」他沒有直接下令停產。

羅培茲歐布拉多表示，如果企業願意在東南部州釀製啤酒，政府將提供支持。墨國東南部的河流強勁、叢林茂密，當地居民生活極為貧困。

他說：「但在乾旱地區無法再頒發許可證。」

根據聯合國數據，墨西哥是2021年全球最大啤酒出口國，銷售額約50億美元，其次是荷蘭，銷售額近22億美元。

荷蘭知名啤酒品牌海尼根（Heineken）與比利時釀酒業巨擘安海斯-布希英博集團（Anheuser-Busch InBev）都在墨西哥北部設有工廠。

墨西哥北部工業大城蒙特雷（Monterrey）居民已連續幾週面臨限水問題，原因在於缺乏雨水，以及環保人士所稱的資源管理不善問題。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1110809