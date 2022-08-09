新竹州圖書館即日起至10月30日止，推出為期3個月的「管─From Here To Anywhere」選書暨選物特展。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹州圖書館即日起至10月30日止，推出為期3個月的「管─From Here To Anywhere」選書暨選物特展，透過1個藝術裝置、3大主題書展、5個空間體驗展區及多項精彩活動，展現新竹當代藝術與文化的獨特魅力，有興趣的民眾可前來觀展。

副市長李世珍表示，今年已高齡97歲的新竹州圖書館，在日據時代以公共圖書館之姿，將「閱讀」從少數特權普及至各階層，成為推廣知識的重要場域。戰後，這座建物不只是圖書館，還是文獻研究的據點，常舉辦畫展、演講、課程等活動，具有相當重要的歷史意涵。

前市長林智堅重視州圖的歷史意義，在任內拜會新光集團，積極打開州圖大門，讓民眾一覽古蹟的風貌，此次展出把整個新竹州圖書館變身成1個傳輸管，鮮明的佇立在城市裡，彷彿建立起和新世代的溝通橋梁，讓歷史與現代共融。

文化局副局長李欣耀指出，此次的主題展覽透過實體的裝置藝術，將「閱讀」、「傳輸」的意象具體化呈現，賦予古蹟建築動態的生命力。「管」作為物質傳送最常見也最具象化的媒介，如同新竹州圖書館曾是傳遞知識的重要場域，兩者皆具有「傳輸」的意象。

文化局表示，此次是由策展團隊INCEPTION啟藝操刀，將新竹州圖書館化身城市中的藝術展品，展覽設計上，承襲新竹州圖書館的使命「閱讀」為核心，打造現代的閱讀體驗。

展出設有5個主題展區，包含「未知探索」、「開放關係」、「神祕暗示」、「專屬對話」及「獨處時光」，透過情境營造，讓空間與觀眾產生專屬連結。

在書展主題上，以「冒險」、「奇談」與「少女」3大主題選書，結合在地文史，提供觀眾不同的閱讀經驗。

文化局同時指出，3個月的展期中，除了書籍，也展示新竹在地工藝品及文創品，並於周末舉辦講座、市集等活動，多元豐富的活動內容，邀請民眾一同感受全新面貌的新竹文化能量。

此次展出為免費入場，周二至周日上午10時至下午5時開放，周一休館。更多活動詳情請上新竹市文化局網站查詢。