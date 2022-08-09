日前飽受南山人壽淨值風暴，而陷入面臨下市風暴的潤泰全（2915），儘管距離前波高點已跌掉二成，但今（9）日除息5元，表現穩健，一來股價已跌深，利空已反應一波，二來金管會已同意南山人壽董事長尹崇堯正式接任一案，不但「潤泰家族」個股今天全數開出紅盤，潤泰全也在一早以59.8元開出，盤中在2％漲幅維持紅盤、最高攻上61.1元，終場上漲2.02％、單日上漲1.2元，以60.7元坐收，成交張數8,188張。

南山人壽今年6月15日召開董事會時，正式通過尹崇堯接任董事長一案，目前已經過金管會面試、書面審查等一個多月後，近日南山人壽已接獲金管會同意人事案，而今天「潤泰家族」個股，包括潤泰全、潤泰新（9945）等多檔個股，全數紅吱吱。

其中潤泰全今天除息，每股配息5元，價量齊揚，上漲2.02％以60.7元收紅。

接下來，潤泰新預計本周五（8/12）除息，每股配息2元，今天上漲3.45％重返60元大關。