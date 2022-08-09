面對氣候變遷的挑戰，「淨零轉型」成為全球企業不得不面對的問題，在歐盟2023年起將針對高耗能產品收取碳關稅衝擊下，國內以出口為導向的企業普遍存在「碳焦慮」；為協助台灣企業邁向淨零減碳，勤益科技大學今（9日）成立「碳中和中心」，將從碳盤查、碳減量到碳權交易有次地協助企業淨零轉型。

勤益科大校長陳文淵表示，2023年歐盟、2024年美國都將陸續徵收碳關稅，根據統計，如台灣企業未做因應，未來每年將付出高達2600億元碳關稅成本，也因此發現企業界普遍存在碳焦慮；勤益科大目前現有溫室氣體盤查實務證照教師12位、碳盤查實務證照教師16位，第三方認證單位2家，已準備好擔起大學社會責任，成為產業淨零碳盤查的最佳夥伴。

陳文淵也強調，今年3月國發會公布「台灣2050淨零排放路徑」，在科技研發與氣候法制的基礎下，協助能源、產業、生活、社會等四大面向轉型。勤益科大位處兆元產業（智慧機械製造業）的黃金縱谷及中部科學園區，直接回應產業需求，提供建立淨零排放機制。

勤益科大碳中和中心執行長呂春美表示，該中心希望協助產業建構溫室氣體盤查、產品碳足跡盤查及減碳能力，該校教授群組成跨領域團隊，針對碳盤查、碳減量、碳權交易到最終的淨零碳排皆有對應的專家學者，幫助產業在不同階段達成減碳策略。