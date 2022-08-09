南韓股市周二溫和收漲，並延續到第五個交易日的上漲；投資人目前關注美國即將公布的通膨數據，尋找聯準會下一次會議的貨幣政策線索。

周二南韓KOSPI指數收漲10.36點或0.42%，為2503.46點，指數來到6月13日以來的新高。交易量為溫和的4.46億股，價值為8.74兆韓元(約66.9億美元)。

美股在周一幾乎持平。美國消費者物價指數(CPI)預計周三公布，將提供聯準會貨幣政策鬆或緊的進一步線索。

在食品製造商和原料公司提振下，韓股在午間才轉為上漲。

食品製造商第一製糖(CJ Cheiljedang)升8.6%，浦項化學也上漲5.57%，兩家公司都公布強勁獲利報告。

電池製造商也表現出牛市氣勢。樂金能源解決方案(LGES)升2.35%，報45.75萬韓元；三星SDI升3.02%，報61.5萬韓元。美國參議院周末通過一項遏止溫室氣體排放的法案，對於南韓的環境友善能源來說是個好消息。

晶片股走低。三星電子跌1.32%，報6萬韓元。輝達(Nvidia)周一公布了不佳的財報，影響了同業股價。