每個人的個性不同，相處起來也會擦出不同的火花，就像有些情侶組合看似不適合，卻能在感情路上走得長久，《搜狐網》運勢專欄就分享3個星座組合，包括白羊座和處女座、天蠍座和獅子座、雙子座和摩羯座，天生就是歡喜冤家，吵得越兇感情越甜蜜，註定轟轟烈烈過一生。

▍白羊座+處女座

白羊和處女的情侶組合，是12星座當中最典型的歡喜冤家，他們一個嚴謹求真、一絲不茍，另一個則注重自由，怎麽舒服怎麽過生活，兩人在一起難免發生爭鬥和摩擦，但白羊的熱情和善良總能帶給處女慰藉，而處女的嚴謹和認真也能讓白羊學到很多事情，即便是吵架，兩人也是越吵越甜蜜。

▍天蠍座+獅子座

天蠍和獅子的情侶組合雖然是歡喜冤家，但其實關係非常和諧友好，大多數情況下，天蠍對於自己的另一半總是非常包容、隱忍，但獅子風風火火的性格，反而能讓兩人有更多的機會互相傾訴、交流，也因此在爭吵和打鬧的過程當中，兩人的感情會變得更加的親近，慢慢成為彼此最親近、信任的人。

▍雙子座+摩羯座

雙子和摩羯的情侶組合，一個活潑天真，古靈精怪，一個成熟穩重，小心謹慎，因性格互補，兩人面臨感情糾結時能夠互相讓步，優缺點也能夠彼此兼容。摩羯是一個包容性和耐心都非常強的人，因此他們能夠容忍雙子起鬨鬧事；雙子喜歡那些充滿新鮮感和有趣的事物，也總是能夠給摩羯平靜的生活帶來一絲漣漪，說他們是歡喜冤家一點也不過分。