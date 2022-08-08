「財商」為金融智商的簡稱，指一個人對待金錢的態度，以及處理、獲取及管理金錢的能力等。運勢命理網站《靈匣網》指出，白羊座、處女座、天蠍座、射手座、雙魚座容易受個性及環境影響，導致財商被禁錮，若不想辦法提升財商，不管在知識、技能方面下了多少功夫，也無法累積財富。

▍白羊座：自以為是

白羊熱情開朗的性格讓他們擁有很多朋友，俗話說朋友多了好辦事，他們在朋友的幫助下財商其實不會太差，然而朋友雖然多，他們卻不願意接受周圍人給的意見。白羊非常信任自己的觀點，且認定了一件事，就完全不考慮值不值得為之付出汗水，一旦開始便勇往直前，若不慎選錯了方向，就會在不值得投入精力的事情上浪費太多時間。

▍處女座：執著

處女對於完美的追求，造成了他們執著且鑽牛角尖的性格，不論是糾結這件事這樣做適不適合、有沒有意義，他們都會刨根問底，非要找到答案不可，但有時後答案是什麼並沒有太大的意義，知道了還不如不知道，他們這樣的性格在一定程度上限制了財商的發展，甚至有可能因小失大。

▍天蠍座：謹慎

天蠍的代名詞是腹黑，也代表他們行事謹慎，因為魯莽衝動的話，腹黑密謀的事可就無法完成。雖然謹慎並非壞事，還能防止自己犯錯，但問題就是他們太過謹慎了，一但超出了限度，反而讓謹慎成了累贅，更阻礙他們施展手腳，其實有時候衝動一點，也許會帶來意想不到的效果。另外在事業方面，天蠍可以大膽一些。

▍射手座：隨意

射手追求自由，對很多事情都不在意，所以他們在許多方面都不會約束自己，怎麽開心怎麽做，但人的欲望是無限的，滿足了這個還會有下一個，要是一味地討自己歡心，就變成永遠都在追求，最終什麼都得不到。射手在錢財方面大手大腳，因此有時候會受到限制，若想要幹出一番事業，首先要做的就是學會控制自己花錢的欲望。

▍雙魚座：團隊精神

雙魚性格敏感、缺乏安全感，又愛胡思亂想，想讓他們信任一個人是很困難的，而且他們意志不夠堅定，容易受到其他人言論影響，但有時候又一意孤行自己做決定，導致人生起起落落。若雙魚想要成功，必須先明白團隊合作的好處，才能在省力的同時又把事情完成得很好。