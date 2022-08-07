台南市政府工務局完成六甲西側外環南段道路第一期人行道與分隔道兩旁渠道植栽綠化工程。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府工務局近期爭取營建署開闢六甲西側外環南段道路，工程分3期，目前除已完成第一、二期道路工程，還投入約2200萬元進行綠美化景觀工程，完成第一期人行道與分隔道兩旁渠道植栽綠化作業，提供市民順暢、平坦兼具美觀舒適的行車環境，預計8月底前進行第二期路段綠美化景觀工程。

市長黃偉哲表示，市府為推動台南市便捷交通網，積極向中央爭取闢建「台南市六甲西側南段生活圈外環道路」，未來六甲西側外環道南段開闢完成後，可大大減少六甲市區內交通壅塞情況，並建構六甲及官田完整交通動線，讓台1線經六甲前往國道3號烏山頭交流道的車輛，不須再經過六甲市區，交通將更便捷，也能促進地方經濟及觀光產業發展。

工務局表示，六甲西側外環南段道路工程經過六甲區及官田區，總長2.48公里，分3期開發，總經費約6.33億元。其中，第一期北起中華路與和平街路口往南延伸，道路長度750公尺、路寬30公尺，工程經費約1億1320萬元，用地費7100萬元，已於2020年4月完工。

第二期工程路段起點銜接第一期工程終點處，往東銜接市道165線，道路長度約1.1公里、路寬30公尺，工程經費約1億5900萬元，用地費6100萬元，目前已完工驗收中。

第三期工程將西起銜接第二期路段往東南方向至165線及市道171線，道路長度約690公尺、路寬20至30公尺，工程經費約1億2780萬元，用地費1億100萬元，預定於2023年2月底完工，工程皆由內政部營建署南區工程處自辦設計及監造。

工務局說，有關第一期路段綠美化景觀工程，該局已在人行道與分隔道兩旁渠道，種植南洋櫻109株，以及每段喬木間選用不同花種，包括枯里珍、月橘、厚葉女貞、洋紅仙丹等灌木，增加道路景觀視覺性，並於渠道兩旁植栽帶設計高灌木，以減少車輛行進時的眩光問題。