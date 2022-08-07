台南市政府工務局近期爭取營建署開闢六甲西側外環南段道路，工程分3期，目前除已完成第一、二期道路工程，還投入約2200萬元進行綠美化景觀工程，完成第一期人行道與分隔道兩旁渠道植栽綠化作業，提供市民順暢、平坦兼具美觀舒適的行車環境，預計8月底前進行第二期路段綠美化景觀工程。
市長黃偉哲表示，市府為推動台南市便捷交通網，積極向中央爭取闢建「台南市六甲西側南段生活圈外環道路」，未來六甲西側外環道南段開闢完成後，可大大減少六甲市區內交通壅塞情況，並建構六甲及官田完整交通動線，讓台1線經六甲前往國道3號烏山頭交流道的車輛，不須再經過六甲市區，交通將更便捷，也能促進地方經濟及觀光產業發展。
工務局表示，六甲西側外環南段道路工程經過六甲區及官田區，總長2.48公里，分3期開發，總經費約6.33億元。其中，第一期北起中華路與和平街路口往南延伸，道路長度750公尺、路寬30公尺，工程經費約1億1320萬元，用地費7100萬元，已於2020年4月完工。
第二期工程路段起點銜接第一期工程終點處，往東銜接市道165線，道路長度約1.1公里、路寬30公尺，工程經費約1億5900萬元，用地費6100萬元，目前已完工驗收中。
第三期工程將西起銜接第二期路段往東南方向至165線及市道171線，道路長度約690公尺、路寬20至30公尺，工程經費約1億2780萬元，用地費1億100萬元，預定於2023年2月底完工，工程皆由內政部營建署南區工程處自辦設計及監造。
工務局說，有關第一期路段綠美化景觀工程，該局已在人行道與分隔道兩旁渠道，種植南洋櫻109株，以及每段喬木間選用不同花種，包括枯里珍、月橘、厚葉女貞、洋紅仙丹等灌木，增加道路景觀視覺性，並於渠道兩旁植栽帶設計高灌木，以減少車輛行進時的眩光問題。
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