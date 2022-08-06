台南市長黃偉哲出席東山咖啡市集力挺業者。（洪榮志攝）

源於日據時代的台南東山咖啡，年產量雖然只有60公噸，但卻走精品路線，10多年來累計已有24支咖啡豆，獲美國CQI咖啡品質鑑定協會評定為精品咖啡，稱霸6都。台南市政府觀光旅遊局6日邀集14家曾獲國際認證精品咖啡的業者，走出產地齊聚安平行銷，希望拓展東山咖啡的通路。市長黃偉哲也到場力挺業者，並強調東山咖啡具有打世界盃的實力。

台南市東山咖啡產業發展協進會理事長郭雅聰20多年前放棄台北出版業的工作，毅然帶著家小舉家南遷，拿起鋤頭在東山開墾荒地，種植有機咖啡，並經營生態農場。由於不斷研發提升品質，他的咖啡豆曾贏得CQI評定的亞洲第3高分。

郭雅聰表示，目前東山咖啡的種植面積大約55公頃，雖然產量不高，卻因業者不斷提升品質，已是全台重要的精品咖啡產區。175公路沿線的咖啡業者，更從20多家增加為33家。不過，由於產區位處偏鄉，個別業者的行銷能力也不足，因此在市府觀旅局的協助下，齊聚安平舉辦咖啡市集，希望能夠開拓通路。

黃偉哲也說，東山175公路又被稱為「咖啡公路」，公路兩側就是咖啡廊帶，栽種許多咖啡，也有許多咖啡店。日本藝術大師奈良美智特別喜歡東山咖啡，之前到台南市美術館辦展時，就特別喜愛；回到日本後，市府也寄送東山咖啡給他，因此東山咖啡不僅可以打全國盃，還具有打世界盃的實力。

觀旅局長郭貞慧也說，東山咖啡多種植在海拔700公尺左右的山區，無論溫度、溼度、土質都適合咖啡生長，是台灣在地咖啡主要產區之一。日據時期東山即已引進咖啡種植，在地咖啡多由農民自產自銷，包括種植、後製、烘焙、沖煮；175公路也因咖啡館林立、雲霧繚繞的特殊景觀，成為遊客前來台南遊玩時，熱門的旅遊景點之一。