全球暖化加上台灣缺電，政府積極推動綠能，其中一項就是離岸風電產業。近三年來在政府號召下，台灣本土船東相繼砸下百億在海事工程上，粗估興建及購置的國籍輪超過70艘，惟國產化進度卻停滯不前，許多作法甚至有獨厚外籍船之嫌！眼看離岸風電開發第三階段招標正如火如荼進行，業者建議政府，應把人頭國籍輪問題列入評選計分，否則將無法真正落實國產化。

台中海事公會理事長陳宗邦指出，本國籍船面臨賦稅不公、碼頭基建不足、冬季閒置過長及人頭股東等問題，一旦政府不願面對問題、解決問題，「國產化政策不但隨海風而逝，新台幣更會被外國人賺走！」

監察院日前提出糾正調查報告，質疑經濟部離岸風場建置進度與國產化政策的成效，且經濟部能源局7月下旬連續2天召開船舶諮詢平台會議，但與會業者搖頭表示，國產化的道路還很崎嶇，除非政府願意面對日益嚴重的問題，否則國產化將淪為空談。

陳宗邦直言，本土化政策最為開發商詬病的，就是投資成本高，所以開發商想方設法規避，希望從國外直接向外商簽約採購以增加獲利。舉例來說，外國船隻若登記該國國籍就可減免稅賦，反觀台籍輪船並無任何優惠，單就稅賦成本就比外籍輪高出2成。

除了高賦稅之外，國內供應鏈尚未到位，例如碼頭港口基建不足，冬季閒置時間長等，都提高國籍輪船東的經營成本與風險。此外，國外廠商常找台灣人當人頭老闆，好處是可以優先參與國內競標，但是賺的錢也都匯回國外，台灣政府根本課不到2成的所得稅，錢都流向國外，僅有人頭老闆拿到微薄仲介費。

陳宗邦指出，以前就曾爆出伯威海事股權弊案，「台灣人頭表面上持有過半股權，但卻是無實質控制權的人頭股東，連入股資金都是外商提供」，實際查詢該名人頭股東，名下船舶公司眾多，與馬來西亞商、挪威商、荷蘭商成立多家合資公司，合作模式如出一輒，無疑是國產化保障下白手套最大贏家。

隨著離岸風電開發第三階段招標如火如荼進行，業者認為，政府應把人頭國籍輪問題列入評選計分，否則將無法真正落實國產化。若無法成功建置台灣隊，一旦外商工程結束開船走人，除了賺走新台幣外，台灣的風電產業恐將沒有後續施工與長期運維的能量。