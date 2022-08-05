孟格解釋巴菲特關於家庭的態度：「華倫對子女就跟對員工一樣嚴格。他才不相信，如果你愛某人，對他好的方式就是給他沒有的東西。這也是巴菲特的個性。」

「我們的孩子都很棒。但是我認為，孩子擁有一切的優勢，像是良好的成長環境與受教育的機會，包括在家庭中的學習，那麼給他們太多金錢，既不正確也不合理。給小孩太多錢，反而害了他們。」 巴菲特說繼承的財富是「富人的食品券」(food stamp，譯註：食品券是美國為低收入家庭發放購買食品的票券)。

「所有的人都認為，食品券使人頹廢不振，而且導致惡性循環的貧窮，給孩子留下許多錢，就跟給他們食品券一樣。」

長子霍華解釋說：「如果有人認為我爸爸不聰明的話，聽好，他開始給我們零用錢的時候，就在閣樓放置一台吃角子老虎，我們會上去玩，他將給我們的零用錢都贏回去。玩了十年，我從來就沒有碰過三個西瓜排成一列。」

傳說巴菲特將子女從遺囑中除名，這是不正確的：「他們現在就得到不少好處，但是他們不會過著富豪的生活。我認為他們可能對於成長過程覺得很好，他們都身心健康，獨立自主，他們也沒有必要對我巴結奉承。」

瑪麗．巴菲特(Mary Buffett，編按：巴菲特的前媳婦)在她所寫的《巴菲特原則》(Buffettology，一九九七年)一書中，描述耶誕節的早晨，華倫在襪子裡塞著他覺得前景不錯的公司的股票，價值一萬美元。做父親的巴菲特要求大家要善用這筆錢，建立自己的投資組合。巴菲特向一群大學生解釋他的家庭哲學之後，承認說：「我的小孩一定很高興下星期來這裡反駁我所說的。」

蘇莉．巴菲特的反應是：「事實上，留給我們這麼多錢，真的會讓人精神錯亂。」

巴菲特認為他養育小孩的方式，帶來很好的結果：「他們都有自己的方式完成許多事情，他們能夠自食其力，他們並不期望只是某位富豪的孩子。」

巴菲特的兒子霍華在奧瑪哈競選郡長時，選民都以為他的選舉活動一定經費充裕。

相反地，巴菲特說：「我要求他用小寫字體拼他的名字，讓每個人知道，他是沒有資金(譯註：without capital也有非大寫字母的意思)的巴菲特。」

附註：霍華於一九八九年至一九九二年獲選為道格拉斯(Douglas)的郡長。

霍華從加州大學厄文分校(University of California, Irvine)退學之後，巴菲特給他一個機會，讓他在喜思糖果公司上班，霍華在這裡遇到他未來的妻子迪文(Devon)。

以下這則是《傑出投資人文摘》(Outstanding Investor Digest)訪問巴菲特的朋友，超級投資人華特．許羅斯(Walter Schloss)的報導：記者問道：「我們知道，彼得．奇威特(Peter Kiewit)的父親想法跟巴菲特一樣，認為留下遺產，反而會害了子女。」

「我們回想起，小彼得．奇威特的父親死後多年，他意外收到一筆幾百萬美元的遺產。這筆錢跟他父親的資產以及他自己的成就相比，實在是微不足道，他說這讓他覺得，好像他的父親在墳墓裡還在掌權。」

附註：彼得．奇威特生前是奧瑪哈最有錢也是最有名望的市民。巴菲特的辦公室就在奇威特廣場。

巴菲特的子女有一天很可能繼承父親的財富。巴菲特在波克夏海瑟威以外的個人投資也相當龐大，沒有人知道他真正的淨值有多少。

「我買下波克夏海瑟威時，所有的現金還不到一百萬美元。此後幾年我是做了幾筆不錯的投資，像是固定收入的套利，也賣掉從波克夏海瑟威分出來的銀行的股利。」

(本文摘自《股神巴菲特》/商周出版)

【內容簡介】群眾瘋狂殺出時，巴菲特就買進；投資最重要的四個字是「安全邊際」；波克夏與長期股東從股市下跌中獲利……

本書萃取巴菲特從創造財富、管理財富到分配財富的哲學，完整呈現從交易、內在價值到平衡風險的過人智慧。

多年來，巴菲特的影響力與財富不斷成長，不過有一件事情都沒變，那就是他對事業與生活永遠誠實謙遜、樂觀進取。暢銷書作者珍娜‧羅渥（Janet Lowe）在這本《股神巴菲特》中，說明巴菲特是如何做到的。

本書反映巴菲特過去的生活，內容摘錄全世界最成功的投資人所說過的話，字字珠璣，趣味十足。

巴菲特的話往往出人意表，又總是那麼有趣，這是他商場智慧與機智的結晶。本書集結巴菲特對於網路經濟、家庭朋友、股票投資、資本配置、經營事業、繳納賦稅等議題，非常精闢的見解。巴菲特為什麼要將85%的財富捐給比爾暨梅琳達蓋茲基金會從事慈善事業，本書也詳細解析巴菲特是怎麼想的。

《股神巴菲特》不只是一本關於投資的書，更展現出巴菲特這位投資大師的個性與哲學。

本書許多字句是巴菲特一生智慧的結晶，可以讓你了解巴菲特對於許多重要議題的看法，因此這本巴菲特的語錄，也可以叫做給投資人的「生活經驗小書」（A Life’s Little Lesson Book）。

【作者簡介】珍娜‧羅渥（Janet Lowe）

著有暢銷書《比爾蓋茲開講》（Bill Gates Speaks）與《傑克‧威爾許開講》（Jack Welch Speaks）。《新聞週刊》（Newsweek）、《基督教科學箴言報》（Christian Science Monitor）、《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）與《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）都曾經刊載過她的文章。

【譯者簡介】李振昌

政大歷史系畢業，美國肯塔基州默海德州立大學（Morehead State University）大眾傳播學碩士。曾任中國生產力中心叢書主編與經理、讀者文摘叢書主編及良辰出版公司總編輯。