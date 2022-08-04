「父親節禮物真的不要亂送！」下週一就是父親節，又到了各家產品的行銷宣傳大戰，許多人開始為爸爸挑禮物、安排餐廳，但是爸爸喜歡甚麼你真的知道嗎？

壯世代教科文協會日前針對50歲以上壯世代爸爸，發起「壯世代父親節禮物網路調查」，直接詢問廣大爸爸們對於父親節禮物的喜好。發現超過35%認為「收過最爛或最不喜歡」的父親節禮物是蛋糕及食品，其次為領帶、鋼筆、皮帶等。值得一提的是，對於今年最想收到禮物，有超過51%「不需特別收到禮物」，也有近半數偏好現金、股票等。

壯世代教科文協會理事長吳春城表示，希望透過這次調查讓子女們更了解爸爸，也讓各界看到壯世代對「收禮物」的想法，期待未來在相關節慶時，企業能在服務或產品方面發展出更貼接壯世代需求的「新意」。

本次調查發現，壯世代爸爸收過最不喜歡的父親節禮物依序為：蛋糕或食品（35.2%），領帶（26.4%）、鋼筆（19.2%）、皮帶（15.2%）、西裝（13.6%）、運動／健身器材（11.2%）、智慧型手機（9.6%）、平板電腦（9.6%）等。許多爸爸在問卷中的簡答欄提到，不愛吃或不適合甜食、使用機會太少、不夠實用、重複性高，還有人提到「不會操作」等問題。

別踩雷！父親節禮物大調查 爸爸們最不想收到「這個」(壯世代提供)

事實上，壯世代教科文協會今年初發起的「壯世代感心服務網路調查」也發現，壯世代在食、衣、住、行、育、樂各面向服務需求強調「務實、舒適及彈性」，可以說與本次調查結果不謀而合，顯示出壯世代對於收禮可能更重視實用性！

對於今年父親節最想收到的禮物，有高達55.2%的爸爸認為「不需收到禮物」，其次為現金（46.4%）、台積電股票（44.8%），國內旅遊行程（13.6%）、國外旅遊行程（12.8%）。

別踩雷！父親節禮物大調查 爸爸們最不想收到「這個」(壯世代提供)

主要挑選原因為「生活無虞無須子女破費」且心意到了就好；而現金實用度最高，且能自由運用；股票則是可以增值、投資等等；另外，不少人提到，因為疫情很久沒出國玩，希望能和家人去旅遊等等。再一次顯示壯世代爸爸對禮物的偏好更重視務實層面，同時也重視與家人相處的時光！

依2020年聯卡中心信用卡大數據平台資料發現，50歲以上壯世代，在2020年平均每卡年消費金額均達76,000元以上，遠高於其他年齡層；兆豐銀行今年分析旗下網購信用卡「e秒刷」客群消費行為，在「單筆網購」的項目上，最高的是60-69歲壯世代卡友，今年一至四月平均消費1,300元。對此，吳春城強調壯世代的消費力超乎大家想像，物質上可甚麼都不缺，若要送實質的禮物，可能需要更細心的觀察與準備，同時也建議旅遊業者針對壯世代的需求開發適合的行程，滿足他們對旅遊的期待！

最後，對於今年父親節大餐希望怎麼吃，35.2%的爸爸想在家自煮料理；30.4%想外帶料理回家吃；17.6%偏好外送；2.4%為購買冷凍調理食品在家使用。算一算有超過8成爸爸偏好「在家吃」，僅有13.6%選擇外出到餐廳。