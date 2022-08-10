小編今（10）日精選5件不可不知的國內外財經大事。PC產業黑天鵝亂舞，英特爾第二季財報獲利大幅衰退，為業界投下震撼彈。宏碁董事長陳俊聖9日直言，「現在不是看熱鬧的時候」，這是整個PC產業的黑天鵝，不是單一事件，面對整個生態系前景的改變，必須要小心應對。

【1】宏碁董事長陳俊聖示警 PC業黑天鵝亂舞

面對各界關注的產業庫存現況，宏碁董事長陳俊聖也指出，這不是單一家公司的問題，而是整個產業都要面對的事，從上游半導體產業、再往上的設備廠，到系統端和客戶，整個供應鏈都要面對並處理庫存問題。

陳俊聖坦言，第二季的存貨金額雖已些微往下降，不過周轉天數則因市場銷售動能不太強，已較原本8周再升高一些，這也是宏碁現在要努力再改善、想辦法往下壓的地方，希望能在年底前完成庫存調整仍是目標。

【2】輝達財報示警 12檔概念股挫

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）8日罕見發布利潤警告，年度第二季（截至7月底）初步財報顯示，營收、毛利及獲利大幅低於市場預估，股價重挫逾6％，也拖累京元電（2449）等12檔概念股，9日股價走跌。

【3】里昂中性看台股：不必急著加碼台股的十個原因

里昂證券指出，儘管台股回檔幅度相當深，表現遜於區域市場，但考量十大理由，研判現在要加碼台股言之過早（Too early to go overweight），建議還是以中性態度看待台股市場，言下之意，各大外資研究機構近期提出對台股停看聽、且戰且走主流策略再度得到印證。

【4】美電動車政策點火 台廠樂透

美國參議院通過《降低通膨法案》，其中特別針對電動車進行補貼減稅的優惠政策，台股電動車供應鏈將直接受惠，有台半（5425）、貿聯-KY（3665）、胡連（6279）、朋程（8255）等。

【5】美7月CPI增速估放緩 美元指數應聲走低

美國10日將公布7月消費者物價指數（CPI），市場估將從40年高檔翻跌。據紐約聯準銀行公布的最新調查則顯示，消費者通膨預期已率先降溫。