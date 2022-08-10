正值大陸對台實彈軍演敏感時刻，國民黨副主席夏立言卻率團訪陸，引發藍營青年連署呼籲停止出訪。國民黨台北市長參選人蔣萬安今表示，蔡英文總統也說台灣必須永遠保持對話，台商貨品在海關被銷毀損失慘重，民進黨全體靜音拿不出辦法，國民黨出訪就是為了了解困難並協助，他更嗆民進黨台北市長參選人陳時中怎麼不大力批判要中央政府硬起來，幫台北市民討公道。

蔣萬安今出席萬華雙福宮愛心物資發放活動指出，國民黨接到很多台商反映，不只是在大陸台商貨品因為標示ROC無法出貨，在海關被扣押、銷毀，損失慘重，民進黨全體靜音拿不出辦法，經濟部甚至說不反對改標中國台灣，唯一解決方式就是貼貼紙，照民進黨過去邏輯，這就是賣台、喪權辱國。

蔣萬安批評，台北市也有很多廠商受害，陳時中一直說對中央最有辦法，怎麼不趕快大力批判要中央政府硬起來，幫幫台北市民討回公道。

蔣萬安指出，國內九大工商團體都呼籲兩岸必須以民生經濟為主，蔡英文總統也說台灣必須永遠保持對話，國民黨這次去了解台商、台生、就業創業年輕人遇到的困難並協助，這就是保持對話空間，透過民間力量協助他們。

被問起國民黨的青年不太認同？蔣強調，國民黨出訪就是希望能了解包括台商這些創業就業的年輕朋友、到當地念書的學生所遭遇到的困難，希望能保持對話的空間，透過民間的力量協助他們。