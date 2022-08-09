九合一大選年底登場，「六都」市長之爭更是重中之重，近日一份最新的台北市長參選人民調指出，國民黨參選人蔣萬安支持度30.2%、民進黨參選人陳時中為29.0%、台北市副市長黃珊珊為24.9%。學者陳俐甫預言，「台北市仍呈『三腳督』的現象，但黃珊珊較可能面臨棄保的發生」，引發討論。

根據港媒《中評社》近日報導指出，中華亞太菁英交流協會8日上午公布台北市長選舉民調結果，蔣萬安支持度30.2%、陳時中為29.0%、黃珊珊為24.9%，該民調也進一步檢視「一定會投」的支持度，其中陳時中以34.1%微幅領先，蔣萬安29.9%，黃珊珊22.8%。看好度方面來說，陳時中則為35.7%，蔣萬安29.4%，黃珊珊13.4%。民調也調查台北市長柯文哲的施政表現，也發現有49.9％的民眾滿意，不滿意者也有43.9％。

熟悉民調資訊的真理大學宗教文化與資訊管理學系助理教授陳俐甫認為，從這份民調中可以看到，藍綠兩邊的基本陣營都巳經歸隊，雖然黃珊珊的支持度和陳時中、蔣萬安相差不遠，但以看好度來說相差甚遠，表示「黃珊珊較可能面臨棄保的發生」，但黃珊珊的支持度搭配上台北市長柯文哲的滿意度觀察，黃珊珊得票至少會有2成。

這項民調由中華亞太菁英交流協會委託大地民意研究公司在8月1日至2日進行訪問。此次成功訪問1026位20歲以上有投票權的台北市民眾，以台北市住宅電話為母體，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.06%。