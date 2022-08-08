阿中發走路工？近日臉書社團出現參與民進黨台北市長參選人陳時中後援會「造勢時薪600元」的工讀貼文，陳時中競選團隊發言人莊瑞雄澄清沒有動員，訊息是假的。但國民黨台北市議員徐巧芯在《新聞大白話》節目中爆料，600元的工讀確實存在，不只1個人報名成功，且相關錄音檔8日就會正式公布。消息傳來，PTT鄉民嗨喊：「哪裡應徵」、「通膨，漲價100合理」，還有人點破好康關鍵：「600是時薪欸。」

莊瑞雄7日上午接受媒體聯訪時表示，競選團隊已經有查證，發布貼文的人不是後援會幹部。莊瑞雄指出，陳時中從7月17日被民進黨提名後，20天來所有行程場子都非常熱，沒有動員這回事，這個訊息是假的。

徐巧芯預告，到底有沒有參加陳時中造勢時薪600元這事，8日就會聽到正式錄音檔。她指出，莊瑞雄的回應其實非常閃爍，只敢說發布貼文的人不是後援會幹部，但後援會不能委託其他人買走路工嗎？「所以你會發現，他聽起來好像回答了，但其實沒有，實際上這個600塊是確實存在的！」

徐巧芯表示，據她的消息，已經有名女性致電詢問是否參加陳時中後援會造勢就有錢拿，對方回應「有，是有錢的」，該名女性再問還有別場活動可以參加嗎？對方回答只剩1場，「只剩1場代表什麼？之前很多場都辦完了！所以真的只有這場的600塊錢嗎？還是先前還有更多呢？這個我想非常清楚。」

徐巧芯指出，一直到該篇貼文被曝光，該名在臉書社團發文的人才回去解釋，辯稱是要請人幫忙搬重物，造成誤會非常不好意思，後續相關工讀也就取消了，但致電過去詢問的是名女性，「如果1個女孩子打電話去徵求是搬重物的，你會不會告訴她一下說，我們這個工作是要重物的，那跟她確認一下身體條件、狀況以及意願？沒有！」徐巧芯透露，據了解不只有1個錄音檔，也不只1個人報名成功。

PTT鄉民嗨翻表示：「走路工600算多還是少？」、「先不說這些了，哪裡可以報名」、「哪裡應徵？好賺欸」、「算很高了，中南部有些頂多貢丸湯米粉而已」、「N年前才給500」、「通膨，漲價100合理」、「沒雙主菜」、「500漲到600，不愧是最好的時代」、「6年多100。經濟20年最好。科科」、「我看不是唬爛，就是要有關係才有辦法報名」、「說真的，誰造勢沒動員」、「時中：這是支持者的熱情，我沒辦法掌控」。