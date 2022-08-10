國內行動支付領導品牌LINE Pay持續打造完善的金融科技創新服務，提供用戶便利的支付與多元化的生活金融平台，帶動2022上半年交易金額與交易筆數均較去年同期大幅成長超過7成。為持續打造更符合用戶期待與需求的行動金融平台，LINE Pay也宣布擴大積極招募優秀人才，以深化金融科技服務。

LINE Pay持續高速成長，目前LINE Pay全台支付據點突破40萬處，2022上半年交易筆數突破1.6億筆，帶動交易金額超過746億，均較去年同期大幅成長超過7成續創新高，顯見LINE Pay已深入用戶日常並持續獲得廣大用戶信賴。

LINE Pay提供多元活動回饋用戶，2022上半年已提供332檔優惠活動，7月起更推出「天天LINE Pay日」享回饋，讓用戶在日常生活各層面，從超商到百貨Outlet，從早餐店到夜市商圈，各式消費都能同時賺LINE POINTS回饋。

持續升級的LINE Pay金融服務平台，讓用戶可透過金融平台繳交保費、查找保險及貸款方案、申請信用卡等。過去一年曾與超過15家銀行及14家保險公司合作，累計提供用戶超過66種貸款專案、37種保險商品及10項信用卡申請方案選擇，一站式服務最方便。

LINE Pay董事長丁雄注表示，台灣每2.3人就有一人使用LINE Pay，服務深入用戶的每一天，LINE Pay致力為用戶打造更全面的行動金融平台及便利的支付服務，將積極招募更多優秀人才以達成目標願景，擴大招募技術軟體工程師(Software engineer)、測試工程師(QA engineer)、產品規劃師(Product planning)及品牌設計師(Brand designer)等專業人才，希望爭取志在發展金融科技創新服務的頂尖工程師 規劃師及設計師，發揮高價值影響力，持續為LINE Pay用戶打造令人驚豔的服務。

LINE Pay強調，祭出具有競爭力的薪資，整體福利更包含提供優於法令的特休假，享有各種包含育兒、運動和語言進修津貼等，此外還有各式社團活動，充分實現工作與生活的平衡(Work-Life Balance)。