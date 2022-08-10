彰化銀行統籌主辦日盛國際租賃股份有限公司三年期新台幣50億元聯合授信案，於今日假彰化銀行總行舉行聯合授信合約簽約儀式，由彰化銀行總經理周朝崇代表聯貸銀行團與日盛國際租賃總經理朱志威完成簽約。

本次聯貸資金用途係支應日盛國際租賃償還既有金融機構債務及充實中期營運週轉金，由彰化銀行擔任統籌主辦行暨管理銀行，原始預計籌組金額為40億元，在15家金融機構的踴躍參貸下，最終以50億元結案，顯示參加金融機構對日盛國際租賃近年營運表現，給予高度肯定與認同。

彰銀表示，日盛國際租賃成立至今已超過40年，以提供各式車輛分期、長期租賃車及設備融資租賃為主要業務，近年除持續深耕台灣重車及營建機具市場外，亦多元化拓展金融周邊業務服務，提供企業客戶更多選項之營運融資管道，以「專業熱誠的團隊，提供即時通的金融服務，成為顧客信賴的最佳夥伴」之企業使命，獲得眾多企業客戶肯定。

另外，日盛國際租賃於7月21日宣布將與王道銀行子公司台灣工銀租賃股份有限公司合併，以日盛國際租賃為存續公司，合併後將更名為「日盛台駿國際租賃股份有限公司」，此次合併不僅可結合彼此在業務及人才上優勢，亦可強化營運陣容及產品結構，在營運面上強強聯手、發揮最大綜效，加速提升營收及業務表現，市占規模將可望挑戰台灣前三大，營運前景可期。