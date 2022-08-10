各國逐步開放邊境之際，總部位於倫敦的國際市調公司「輿觀」（YouGov）發表一項調查顯示，日本是新加坡民眾最想去旅遊的地點，約半數受訪者想去日本玩，其次是台灣、韓國。

新加坡網路媒體慈母艦（Mothership）今天報導，「輿觀」5月底發表的一項調查顯示，日本是新加坡民眾最想去旅遊的地點。被問及下次想去哪裡度假，49%受訪者選擇日本。

其次，39%受訪者表示想去台灣旅遊，33%想去韓國。紐西蘭（32%）、澳洲（29%）分別位居第4、第5名。

調查顯示，27%受訪者表示想去泰國度假，26%選擇馬來西亞。

美國媒體CNBC本週稍早報導，位於東京的旅遊業者表示，自從日本6月開放邊境後，她公司約有50%的詢問及訂單來自新加坡。

她分析，日本一直是新加坡人常去的旅遊地點，特別是想要體會四季變化的遊客。春季和冬季是新加坡民眾赴日旅遊旺季，「他們很喜歡看櫻花和雪」。