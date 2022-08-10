面對氣侯劇烈變化，低碳節能政策是全球長期趨勢，為鼓勵民眾一起加入生活轉型的行動，凱基銀行與電動機車領導品牌Gogoro聯手推出「小資購車速還金」購車方案，不僅首年月付金最低249元，換算每日不到10元，還享免開辦費，及不限車款皆免動保設定費，另外，不綁約的特性，讓客戶能依照每月收支狀況彈性還款，降低利息負擔；年底前申辦方案完成購車，再享回饋2,000元Gogoro配件金。

後疫情時代改變民眾通勤習慣，根據北市交通局民調顯示，民眾以私人交通工具通勤比率由36.8％上升到43.6％，其中又以機車增加最多。全新電動機車價格約在5-10萬元不等，即便有政府補助，補助款項也要在購車後約三到六個月才會核發，無形中可能會降低民眾購買電動機車意願。凱基銀行「小資購車速還金」，不同於一般分期攤還本息的方案，首年僅需繳納利息，以Gogoro最低價車款49,980元為例，首年月付金額為249元，換算每日不到10元。

據凱基銀行客戶滿意度調查顯示，貸款客戶對於可自由決定還款金額、還款時間且不綁約的速還金滿意度高達85％。為優化客戶流程體驗並降低負擔，「小資購車速還金」免動保設定且可全程線上申辦，從申辦到取得資金最快2天，過程中不收取任何申辦費用；另速還金不綁約的特性，讓小資族能依照每月收支狀況決定還款方式。若當月結餘不多，可以只繳最低月付；待資金充足或領到政府補助時，可提前償還本金，降低後續利息負擔，體貼小資需求。

若後續有臨時的其它資金需求，「小資購車速還金」在客戶還款後，會將核貸金額扣除剩餘本金，自動轉換成可動用的信用額度，不需重新申請，只要200元帳務管理費，即可24小時線上動用資金，讓客戶更彈性運用資金。

凱基銀行強調，呼應母公司中華開發金控「2045年全資產組合淨零碳排」的ESG目標，除了自身的減碳努力外，也以核心業務支持我國綠能產業發展，希望發揮金融影響力，鼓勵客戶一起低碳轉型，實踐永續營運。