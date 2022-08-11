鍍面大廠燁輝(2023)和盛餘(2029)第二季業績出爐，其中燁輝單季稅後純益為4.21億元、年減63.98％，單季EPS為0.22元；盛餘第二季稅後淨利為3.40億元、年增0.29％，EPS為1.06元。
燁輝11日公告H1財報，其中第二季營收為229.67億元、年減0.70％，累計營收為461.15億元、年增10.27％；單季稅後純益為4.21億元、年減63.98％，單季每股稅後純益0.22元，累計稅後純益為15.58億元、年減31.45％，累計每股稅後純益為0.82元。
燁輝表示，主要是市場庫存偏高、需求減緩、及價格走跌等因素影響，再加上提列一些庫存跌價損失所致。
盛餘第二營收為37.26億元、年增2.25％，累計上半年營收為79.20億元、年增15.58％；單季稅後純益為3.40億元、年增0.29％，單季每股稅後純益為1.06元，累計稅後純益為5.92億元、年減3.73％，累計每股稅後純益為1.84元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。