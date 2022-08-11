鍍面大廠燁輝(2023)和盛餘(2029)第二季業績出爐，其中燁輝單季稅後純益為4.21億元、年減63.98％，單季EPS為0.22元；盛餘第二季稅後淨利為3.40億元、年增0.29％，EPS為1.06元。

燁輝11日公告H1財報，其中第二季營收為229.67億元、年減0.70％，累計營收為461.15億元、年增10.27％；單季稅後純益為4.21億元、年減63.98％，單季每股稅後純益0.22元，累計稅後純益為15.58億元、年減31.45％，累計每股稅後純益為0.82元。

燁輝表示，主要是市場庫存偏高、需求減緩、及價格走跌等因素影響，再加上提列一些庫存跌價損失所致。

盛餘第二營收為37.26億元、年增2.25％，累計上半年營收為79.20億元、年增15.58％；單季稅後純益為3.40億元、年增0.29％，單季每股稅後純益為1.06元，累計稅後純益為5.92億元、年減3.73％，累計每股稅後純益為1.84元。

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