全球智慧型手機受到通膨衝擊，產業未來2季內恐持續修正，敦泰(3545)全力將觸角延伸到非智慧型領域，最新傳出捷報，敦泰的AMOLED IDC將獨家供應OPPO Watch 3 Pro的顯示及觸控解決方案。

敦泰AMOLED IDC獨家供應OPPO Watch 3 Pro的顯示及觸控解決方案，本次OPPO Watch 3 Pro採用敦泰IDC技術，節能炫彩螢幕，通過全面技術革新帶來超低功耗、持久電池續航和更加豐富的功能特性，在恆亮模式以100%圖元顯示，最低1Hz更新率，功耗降低15%。

敦泰的AMOLED整合型驅動控制IDC技術，搭配柔性OLED LTPO面板在Watch 3 Pro的智慧穿戴終端產品上展現自我調整四頻動態刷新模式，具備低功耗、高畫質等優勢，解決了使用時的續航和息屏等痛點問題。恆亮顯示(AOD)模式下有著長達5天的高續航力，並在優異的觸控技術下，實現優異運動防水(5ATM 等級防水)更支援曲面厚蓋板；解析度高達378x496，螢幕PPI達到了視網膜級別的326PPI，最高1000nit亮度。同時，因晶片高度整合更進一步降低了顯示模組的生產料件數及總體成本。

敦泰IDC(TDDI)在業界深耕已久，目前更以FT2389 IDC提供業界最佳功能且能降低生產成本的新解決方案，這次獨供OPPO Watch 3 Pro高階手錶產品，成為業界第一個搭配穿戴柔性AMOLED LTPO螢幕以IDC單晶片量產的IC設計公司。

有鑑於智慧型手機產業逆風，敦泰第二季營收33.27億元，季減少14.53%、年減少42.36%，稅後純益0.9億元，季減少87.66%、年減少95.73%，每股稅後純益0.45元；累計上半年營收72.2億元，年減少28.68%，稅後純益8.19億元，年減少72.26%，每股稅後純益4.02元；毛利率36.96%，年減少7.86個百分點。