追蹤華爾街隔夜的下跌，港股開盤升0.35%，隨後即向下。聯準會公布會議紀要，顯示將維持目前升息速度，但是也暗示激進程度將稍微放緩。此也反映出市場好壞參半的情緒。

周四香港恆生指數收跌158.54點或0.80%，為19763.91點，並進一步遠離2萬點。國企股(H股)跌54.89點或0.81%，為6700.42點。

市場認為，由於亞洲地緣政治的擔憂，持續壓低該地區市場情緒，特別是中國股市。摩根大通策略師Kerry Craig指出，中國的各種擔憂都在加重。

汽車股下跌2.5%。長城汽車跌5.9%，蔚來汽車跌4.6%，小鵬汽車跌3.6%，理想汽車跌2.4%。

吉利汽車跌3.1%，報16.82港元。該公司公布上半年獲利減少35%，為15.1億人民幣，並宣布不派息。該期間公司銷量跌3%。

碧桂園重挫5.2%，報2.4港元，為表現最差藍籌股。該公司發布獲利預警，中期淨利將下挫99%。

騰訊升3.1%，報312.6港元。該公司回應拋售美團傳聞，指消息不準確。騰訊並在周三晚間公布財報，第二季營收下滑，獲利減半。

美團為小漲0.6%，報171.1港元。