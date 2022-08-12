聯邦調查局（FBI）幹員突檢美國前總統川普在佛州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-A-Lago）住處，引發美國政治風暴。而知情人士告訴《華盛頓郵報》（The Washington Post），FBI要找的機密文件與核武有關。
然而，據CNN新聞網12日報導，這些人士並未透露，FBI是否找到相關機密文件等細節。而這關鍵背景或許足以說明，司法部為何會令人意外地決定，要搜索美國前總統的住處。
儘管美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）拒絕說明搜索的具體細節，但周四說，他親自同意申請對川普佛州住家的搜索狀。他強調，司法部對這決定並未等閒視之。
此外，他說，司法部已呈請法院適當公開搜索狀。而一位知情人士說，川普和他的法律團隊還沒決定，要如何回應司法部的請求。
自從FBI對川普佛州住處展開搜索以來，共和黨國會高層急著為他辯護，說這背後有政治動機。而川普也矢口否認有任何不法行為，說調查是要阻撓他尋求2024年參選，以防他重返白宮。
文章來源：The Washington Post: FBI searched Trump's Mar-a-Lago residence for classified nuclear documents
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