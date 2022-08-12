國民黨前台北市議員羅智強12日南下高雄替國民黨高雄市長參選人柯志恩輔選，談及林智堅論文遭台大審定抄襲，民進黨卻打壓台大，羅智強表示，台大遭執政黨打壓大家都非常痛心，因此將掛有高雄市長參選人柯志恩廣告的80輛公車補上「挺台大」字樣，力挺台大捍衛學術尊嚴及自由。

羅志強指出，林智堅論文抄襲案，台大已經做出審定結果，但執政黨不但沒有反省，還全面打壓台大，讓他們感覺非常痛心，所以與柯志恩商討後，決定發起「絕不讓台大孤單」行動，並從高雄開始，會將現有160輛掛有柯志恩廣告的公車，其中未定版的80輛貼上「挺台大」字樣，讓其在高雄大街小巷跑透透。

羅智強強調，「挺台大」行動從高雄開始，但不會是結束，未來將擴及其他縣市，以具體的行動，來捍衛學術尊嚴及學術自由，並讓執政黨學會謙卑，收手打壓台大的行為，他也呼籲選民，拿出手上的力量，一定要當台大的後盾。

柯志恩則表示，4年前管中閔校長事件遴選委員會已做成決議，卻公然為了政治理由「卡管」卡了1年多，那時已經很離譜了，沒想到，林智堅的台大論文抄襲案重新刷新她的三觀，現任台大校長管中閔一定非常厭惡政治又再次進入百年最有聲譽的台灣大學。

柯志恩指出，林智堅論文抄襲已經是罪證確鑿的事實，她呼籲所有有良知的學者、專家、校友都應該嚴厲譴責民進黨，柯志恩也強調，台灣大學的聲譽絕對高於任何一位政治人物，請不要讓台大受傷，全民應該站出來挺台大。