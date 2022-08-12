港股12日早段表現反覆偏好，但波幅只有146點，成交更不足400億港幣。
香港信報報導，恒指開盤漲75點，報20,158，已是早段高位所在，曾倒跌71點，最低至20,011，隨後止跌回升，最終半日升64點或0.3％，報20,146。
國指升32點或0.47％，報6,855，科指升22點或0.53％，報4,349。半日成交額為392.56億港幣。
個股方面，藍籌友邦揚0.9％，中移動中期純利年增一成九，中午升1.6％，阿里巴巴升1％，美團走高1.1％，騰訊下滑0.3％。
港股12日早段表現反覆偏好，但波幅只有146點，成交更不足400億港幣。
香港信報報導，恒指開盤漲75點，報20,158，已是早段高位所在，曾倒跌71點，最低至20,011，隨後止跌回升，最終半日升64點或0.3％，報20,146。
國指升32點或0.47％，報6,855，科指升22點或0.53％，報4,349。半日成交額為392.56億港幣。
個股方面，藍籌友邦揚0.9％，中移動中期純利年增一成九，中午升1.6％，阿里巴巴升1％，美團走高1.1％，騰訊下滑0.3％。
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