隔晚美股三大股數再升，加上傳大陸推新措施緩解內房流動性壓力，港股震盪上漲，惟投資者關注企業陸續放榜，大市波幅偏窄，高低相差僅148點，成交僅超過400億港幣。

恒指開高66點，報20,107點，最多曾升132點，高見20,173點，但重磅科技股回落，大市由升轉跌，曾跌15點，低見20,025點，但兩萬關有支撐，大市止跌回升。最終早盤升22點或0.11％，報20,063點。

國指升19點或0.29％，報6,834點；科指升3點或0.08％，報4,311點。大盤半日成交412.13億港幣。

據路透引述消息人士報導，大陸金融監管部門推出新措施緩解房企流動性壓力，由國有增信機構中債信用增進公司對民營房企發債開展效力更強的「全額不可撤銷擔保」。

受此消息刺激，藍籌頭五大升幅分別為碧服、龍湖、碧桂園、中海外及潤地，半日分別揚16.2％、13.5％、9.5％、5.1％和4.6％；旭輝永升半日飆16.2％；融創服務揚5.6％；世茂服務飆8％；中海物業升4.4％；萬象生活漲3.9％；萬科揚2.6％；旭輝勁升14％。

其他藍籌股部分，友邦升0.2％；中移動半日升0.2％；比亞迪升0.9％；吉利漲2.2％；美團微升0.4％；阿里巴巴跌0.5％；騰訊下滑0.3％；匯控降0.7％；港交所下滑0.3％；海底撈跌3％，為表最差藍籌。

電力股方面，四川啟動三級保供電措施，以保障民生用電，電力股全線走高。華能揚2.4％；中國電力升3％；華潤電力升3.5％；大唐發電走高2.1％；華電炒高5％；龍源升3.8％；中廣核新能源升0.7％；大唐新能源彈高2.6％；信義能源升0.9％；新天綠色升1.2％。