捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)2022年第二季營運較首季回升，每股盈餘（EPS）0.88元，累計上半年每股盈餘1.54元。不過，由於消費電子需求續疲，面板廠已減產降低稼動率因應，公司預期庫存修正將持續至年底，對下半年後市嚴峻看待。

易華電第二季營收6.98億元，季增11.12％、年減14.67％。營業利益0.72億元，季增達73.02％、仍年減達46.81％，使毛利率20.09％、營益率10.35％，優於首季但低於去年同期。稅後淨利0.72億元，季增達32.03％、仍年減達38.45％，每股盈餘0.88元。

累計易華電上半年營收13.27億元、年減13.26％，為同期第三高，營業利益1.14億元、年減達33.41％，毛利率18.23％、營益率8.59％，低於去年同期18.98％、11.19％。稅後淨利1.27億元、年減16.95％，每股盈餘1.54元。

易華電隨著工作天數恢復正常，客戶端拉貨動能回升，使第二季營收較首季成長，產品組合變化亦帶動毛利率及營益率同步回升。不過，由於市場需求減少及產品組合變化影響，整體營運仍遜於去年同期。

因面板終端產品及整體供應鏈庫存過高，影響客戶端拉貨速度，易華電7月自結營收1.23億元，月減達37.09％、年減達55.88％，下探近4年2個月低點。累計前7月營收14.51億元、年減19.85％，為近4年同期低點。

展望後市，易華電表示，由於消費電子需求持續疲弱，相關供應鏈庫存水位高，使面板廠以減產方式降低稼動率因應市場需求急降，預估此波市場低潮將持續至年底，對下半年後市嚴竣看待。