因買盤注入業績表現優異的日企，加上美股大漲收紅，日股早盤結束時，日經指數收28,830.9點，漲283.92點或0.99%。東證收1,983.22點，漲10.04點或0.51%。

券商Aizawa認為，日股再度走高是受到美股上漲利多影響，盤中一些之前被超賣，但財報亮眼的股票，儼然就是買盤所追逐對象。同時，日本上季GDP連3季成長，也給日股帶來上漲動力。

日本政府15日表示，上季GDP季增年率為2.2%，高於2022年前3個月的0.1%，卻比市場預估值2.5%略低些。其中，占日本GDP比重過半的民間消費雖成長1.1%，但也比預估值1.3%要少一點。

因旗下激安折扣店唐吉軻德上修財測，其控股集團泛太平洋國際控股公司一度飆升14.91%。

連鎖藥妝店松本清Matsukiyo Cocokara漲5.64%，因為季報獲利成長以及要實施庫藏股所致。藥妝同業Sundrug傳出將增加派息消息後，股價一度大漲近10%。

第一三共藥廠飆漲15.04%，因與美商Seagen之間的藥物技術仲裁，目前看起來是有利於自己。另外，權值股的軟銀也上漲4.85%。

與迅銷小漲0.79%走勢相反，戶外露營用品業者Snow Peak因受到下修全年財測衝擊，股價因此大跌14.72%。