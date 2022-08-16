美股隔夜收高。市場仍在應對機濟放緩的擔憂；周一中國公布了工業產出和銷售疲軟等經濟數據，引發中國需求擔憂。港股周二高開0.33%，午後開始明顯向下，最多跌378點。

周二香港恆生指數收跌210.34點或1.05%，為19830.52點，再次跌破2萬點。國企股(H股)跌86.53點或1.27%，為6727.94點。

科技指數跌2.03%。阿里巴巴跌1.96%，快手跌3.6%，閱文集團跌7.1%。

美團最多跌11.8%，收跌9.1%，報164.5港元。有消息指出，騰訊計畫出售美團240億美元(約1650億人民幣)的全部或大部分持股，將8年的投資變現。騰訊目前對美團持股17%。據了解，騰訊可能會在公開市場以大宗交易方式出售。

騰訊尾盤翻紅，升0.86%，報303港元。騰訊對上述消息不予回應。

內房股和內地物業管理股皆反彈。碧桂園漲9.1%，碧桂園服務升15%，旭輝升12.9%，旭輝永升服務漲13%。