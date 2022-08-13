彰化一名3歲女童近日在學校摔倒撞破頭，送醫後縫了4針，並需要觀察3周到3個月。事後女童說是有人把她推下樓，但幼兒園卻一口咬定是小朋友褲子沒穿好就急著跑，最後才會意外摔倒撞到頭，甚至還說這是小傷口，然後又說小朋友的個性就跟媽媽一樣感覺比較急，讓不少網友看了傻眼直呼，搞什麼鬼？

一名女網友昨天在臉書社團《爆料公社公開版》上分享，8月8日那天中午收到外甥女受傷的通知，當時她和妹妹在一起，結果對方突然接到幼兒園老師的電話說「妳的小孩的後腦勺受傷，需要去醫院縫合！」讓妹妹當即嚇到狂問孩子的狀況，而老師只回應說「小朋友在學校跌倒，已經送到員林基督教醫院的急診室。」

女網友表示，她和妹妹一起衝到醫院找孩子，而老師看到焦慮的她們就說「小傷口，有點深！」接著就連連道歉。接著妹妹就陪著孩子進入診間，未料，醫師將傷口上的紗布打開以後，竟讓原PO當場嚇歪，因為她親眼目睹外甥女頭上的傷口就像開口笑一樣，根本不是小傷吧？而醫師也說，傷口必須先縫合，請她們去外面等。

女網友不滿地說，她們等待的過程中，幼兒園派人來跟媽媽說明小孩受傷的過程，說小朋友褲子才穿一半就急著要走出去才會不小心摔倒，接著還說「妳小孩個性比較著急像媽媽一樣個性著急。」讓原PO聽到大傻眼，而妹妹也完全不想理會對方。

女網友表示，最後她的外甥女頭上的傷口約3公分，縫了4針左右，他已經幫忙安排神經外科，做進一步的檢查。從醫院回家後，妹妹都不敢睡覺，就怕孩子出狀況。隔天檢查結果出來，神經外科醫師表示，小朋友的狀況還要再觀察個三周到三個月，這樣算小傷嗎？但她最不滿的是小孩受傷了，校方竟說小孩個性像媽媽都是急性子。

後續原PO也補充說，妹妹向園方要求要看監視器，但園方卻不斷強調年僅3歲的外甥女會受傷是因為褲子沒穿好摔倒，然後撞到廁所門檻，但妹妹詢問孩子怎麼受傷的，卻得到「有人在樓梯推她跌倒！」由於雙方僵持不下，妹妹只好報警尋求協助，希望警察能幫忙調出監視器畫面，結果發現只有教室裡有監視器，其他地方都沒有。