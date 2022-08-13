台大學倫會認定前新竹市長林智堅論文抄襲，台大校友、桃園市長鄭文燦表示，他非常愛台大，而台大之所以成為台大，就是支持真理。所以學倫會當然要嚴謹，不能漠視當事人提出的證據，這是基本道理。

台大學倫會認定林抄襲論文，撤銷碩士學位，引起熱議，甚至部分民眾指台大受到政治壓力。林智堅政營先前則說台大並未採用其提供的證據。

鄭文燦表示，他支持學術自由，也支持大學自主，他是非常愛台大的，台大之所以成為台大，就是因為他支持真理，所以學倫會當然要嚴謹，不能漠視當事人所提出的證據，也不能拒絕當事人的申辯，特別是一個重大的學倫事件，絕對不可以草草來決定。

鄭文燦又說，我們支持學術自由，也捍衛台大的尊嚴，才會要求必須要在學術的標準上，給當事人充分的說明，甚至交互的對話，這基本的前提。「我們愛台大也愛真理」，鄭文燦說，做為台大人最光榮的是，不是屈從某些固定的教條，而是敢於去面對問題，最終來說一個好的大學，偉大的大學當然是要呈現出嚴謹度，這是大家所期盼的。