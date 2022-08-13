北韓5月首度承認境內爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，北韓國營媒體今天報導，國家領導人金正恩本週宣布戰勝病毒，北韓已取消強制戴口罩和保持社交距離等防疫規定。

金正恩10日主持COVID-19會議下令解除5月實施的最高級別抗疫措施，但又稱北韓必須維持「固若金湯的防疫屏障」。

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓從「最高階」抗疫系統恢復到「正常」抗疫系統，取消強制戴口罩令以及各區商業與公共設施服務時間限制等規定，但邊界地區例外。

北韓建議有呼吸道症狀的民眾應繼續佩戴口罩，並敦促民眾對「異常物品」保持警戒，平壤稱這些異物就是引發傳染病的原因。

北韓稱境內COVID-19疫情是因為有民眾在南北韓邊界附近接觸到「異物」引起，金正恩的胞妹金與正矢言將採取「強烈報復行動」。

北韓叛變者與南韓保守派活躍人士數十年來都會空飄攜有反北韓傳單的氣球到北韓境內，有時候是跟著食物、藥物、金錢等物品一同投放到北韓。

北韓從未證實有多少人感染COVID-19，顯然是因為缺乏普篩工具，僅通報每日發燒人數。北韓的發燒病例累計有477萬例，北韓自上月底起就沒有新增發燒病例。

北韓沒有實施外界周知的疫苗接種計畫，聲稱是靠著封鎖、本土製造的藥品與金正恩所稱的「具優勢的北韓式社會主義體系」戰勝COVID-19。然而，傳染病專家以缺乏獨立數據為由，對北韓疫情改善的說法存疑。