鬼月千萬別亂逛，民俗專家謝沅瑾曾受到靈異節目委託當顧問，以防錄影出狀況，不過有次工作繁忙沒參與台南某亂葬崗外景節目拍攝，由另一位命理老師隨隊，拍攝時惹怒亂葬崗的鬼王，附身主持人身上，放話「我今天就是要帶走一個人」，到廟裡求神明幫忙也趕不走，最後是命理師下跪求饒鬼王才放過。

謝沅瑾近日在節目《新聞挖挖哇》透露，曾有一個靈異節目委託他當顧問，原本都是棚內節目，為了要創新而加入外景內容，不過謝工作多，只能跟新竹以北的錄影，南部錄影就另請其他命理老師，沒想到在台南拍攝時出意外。

謝沅瑾說，製作單位到台南後，拍了好幾個小時一直拍不到有效果的畫面，之後拉車到一處亂葬崗，也沒拍到什麼，不料上車後主持人突然全身發抖、想吐，非常不對勁，命理師當下指出可能是有靈想附身未果，詢問主持人是否戴著什麼護身之物，對方回答戴著一個玉觀音，沒想到命理老師為求效果，要主持人拿下玉觀音，有事他負責，主持人聽老師的話拿下後立刻昏倒，廣播也從播流行音樂莫名變成50、60年代的老歌，讓所有工作人員都覺得氣氛不對了，但還是繼續拍攝。

然而詭異的是，命理師不管做什麼，附身主持人的靈都不說話也不肯退，眼看處理不了，只好求助附近宮廟，但到了廟裡仍舊無法趕走靈，突然間被附身了主持人坐起來，大夥才知道命理師和神明都無效是因為惹到亂葬崗裡的「鬼王」，鬼王甚至放話「我今天就是要帶走一個人」，嚇死所有人，眼快天就快亮，命理師當場下跪求饒認錯，最後鬼王才放過他們，更擱下狠話，「只要再犯，來一次我帶走一個。」

謝沅瑾說，節目組回到台北後，告訴他整件事的經過，並請他善後，以防主持人在被靈體附身，而該節目從此再也沒有工作人員敢出外景，外景部分因此無限期停播。