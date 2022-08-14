附近店家地板磁磚裂開。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄前金區自強一路83巷口今發生路面塌陷事件！民眾發現後緊急報警，警方到場，先行管制路口交通，並通知養工處及消防人員到場。不過，其實同個地點，在今年3月22日也曾發生過路面塌陷事件。

前金區自強一路83巷口，14日下午約13時左右，發生路面塌陷狀況，現場可面路面出現一道道裂痕，警方獲報到場後，先行管制路口交通，並通知養工處及消防人員到場，也協助自強一路85號、87號、87號及自強一路83巷2住家撤離，但附近店家騎樓處磁磚已裂開，完全無法做生意。

不過同個地點，在今年3月22日就曾發生過路面塌陷事件，當時是因為巷口建築工地正進行地下室開挖作業，研判是因鋼板樁擋土壁密合度不足，且外側補強止水樁密度不足，造成基地轉角處路面下陷，導致路面土壤流失坍陷，當時依違反建築法第63條規定，並依同法第89條處起、承造人及監造人9萬元罰鍰並勒令停工。未料事隔不到半年，同一個點又發生意外。