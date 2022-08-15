國民黨新竹市長參選人林耕仁15日至東區千甲里徒步掃街，對於市府陸續對媒體及媒體人提出告訴，林耕仁表示，市府企圖用法律封住外界監督的聲音、製造寒蟬效應，這欲蓋彌彰的作法，只會讓市民增加更多的懷疑。

林耕仁表示，耗資12億所興建的新竹棒球場，舉行兩場比賽就造成多名球員受傷、賽季報銷，讓新竹人顏面無光，市府更坦承「未驗收就開打」，承包商也是無興建球場經歷的「零經驗」廠商，另，將軍村修復案如出一轍，當初也是由只有南寮停車場工程案經驗的建築師得標，都是一樣的離譜。

他指出，這段時間無論是議員、新聞媒體甚至媒體人，都對市府工程標案提出質疑，但很可惜，市府不但不思檢討，反而只會對媒體、評論員提告，企圖用法律封住外界監督的聲音、製造寒蟬效應。

市府這種欲蓋彌彰的作法，只會讓市民增加更多的懷疑、而對市府更加無法信任。

此外，有媒體人爆料林智堅論文其實是找別人代筆之事，林耕仁則表示，無論是自己抄襲還是別人代筆都是一樣的，台大學倫會的審查結果已經清楚說明就是抄襲，林智堅欺騙了新竹人的感情，欠市民1個道歉，而這段時間全民耗費太多社會資源圍繞在林智堅的論文上，完全不值得。