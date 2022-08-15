午後對流發展 南台灣4縣市大雨特報 14:202022/08/15 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 熱對流發展，南部午後發大雨特報。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今中午過後對流發展旺盛，中央氣象局指出，局部地區易有短延時強降雨，南部台南、高雄、屏東，以及嘉義山區有大雨機率，台南、高雄甚至有大雷雨訊息，提醒民眾注意雷擊及強陣風。 午後雷雨彈開炸 8縣市大雨特報 下班注意！7縣市大雨特報 颱風木蘭估24小時內生成 午後雷雨彈開炸！桃園4縣市大雨特報 #午後對流 #南台灣 #4縣市 #大雨特報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英媒揭陸奪台4劇本 避免俄大錯恐爆48小時閃電戰 14:302022/08/07 國際 軍演危機過後 趙建民：不排除美中第四公報 13:332022/08/06 政治 南台灣百貨 暑夏鬥熱鬧 04:102022/08/12 時尚消費 雨炸半個台灣！12縣市大雨特報 15:012022/08/07 生活 午後雨彈升級！豪雨灌嘉義 13縣市豪大雨特報 15:002022/08/04 生活 台北101 World Masterpiece珠寶腕表展前進南台灣 8/12登場 10:372022/08/07 生活 雷雨轟炸南台灣！永康積水「1個車輪高」 交流道下一片海 20:502022/08/10 生活 採‧訪‧線‧上－南台灣房價漲的贏家與輸家 04:102022/08/12 專題周報 午後雨彈開轟！6縣市大雨特報 小心雷擊強降風 15:402022/08/06 生活 雷雨彈升級 13縣市豪大雨特報 防雷擊、淹水 13:422022/08/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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