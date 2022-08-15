今中午過後對流發展旺盛，中央氣象局指出，局部地區易有短延時強降雨，南部台南、高雄、屏東，以及嘉義山區有大雨機率，台南、高雄甚至有大雷雨訊息，提醒民眾注意雷擊及強陣風。

午後雷雨彈開炸 8縣市大雨特報
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午後雷雨彈開炸！桃園4縣市大雨特報
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