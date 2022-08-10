南台灣今（9）晚遭到大雷雨轟炸，部分地區雨勢達到大豪雨級別。有台南永康民眾發現，交流道附近出現積水情形，只剩下外側車道能夠行駛，另外工業區也出現積水狀況，讓下班民眾回家備感困難。

由於大雨轟炸，永康交流道下出現嚴重積水。（記者爆料網）

永康民眾行經交流道附近，發現積水狀況相當嚴重，造成道路回堵。（記者爆料網）

永康民眾分享，永康交流道下出現積水情形，民眾只能行駛外側車道才能通過，另外隨著車輪移動也會濺起巨大水花；另外永康工業區的積水也幾乎高達一個車輪，狀況相當驚人，機車騎士們為免機車浸水損壞只能下車牽行。

永康區傍晚暴雨造成中正路與高速一、二街路段淹水一度達50公分。（永康警分局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市永康區3小時降雨超過100毫米，永康區中正路、中正南路、高速一街等低窪地區路面因雨水宣洩不及，路面淹水深達半個輪胎高，路面淹水深達半個輪胎高，網友抱怨「馬路變小河」，台南市水利局指出，這場驟雨造成仁德、新市、永康、安南、新化區傳出零星積淹水災情，隨著雨勢稍歇，水已陸續退去。

永康區傍晚暴雨造成中正路與高速一、二街路段淹水一度達50公分。（永康警分局提供／曹婷婷台南傳真）

永康警分局也持續派人前往各積水路段指揮交通，其中，國道一號高架路段周邊的中正路與高速一、二街路段一度積水約50公分，隨著雨停，水也散去，交通都已恢復正常。