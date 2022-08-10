搶攻悠遊國旅熱潮，集結慢活與綠意的新型態慢旅酒店－「台南安平森行旅（MORI Hotel）」即日起開放預訂，以融入台南安平港及臨海自然生態為主題的質感設計，加上絕佳的地理位置，台南安平森行旅將為旅人帶來一處放鬆身心的淨土。9月30日前入住，可享有每房每晚1988元起的試營運價。

溫暖的陽光、略帶鹹味的海風，還有療癒的綠意，由台南在地設計團隊-羽生設計精心打造的台南安平森行旅，以「慢活之森」的設計概念出發，將與大自然共存的慢活理念，轉化為一座充滿綠意和陽光的「森」旅居，位於台南安平區，鄰近安北路、民權路等台南安平重要道路的地理位置，方便旅人延伸串連府城行程，徒步可抵達安平蚵灰窯文化館、安平樹屋及港濱歷史公園「大魚的祝福」等知名景點，前往漁光島、安平老街及奇美博物館等熱門景區亦十分便捷。

空間建築上從公共區域至客房的設計、命名，皆呼應「台南安平港及臨海自然生態」的主軸，飯店外觀現代感十足，由下往上仰視建築時可看見設計師於窗井上以各國語言悉心打造的綠色迎賓小語，飯店大廳則建置有一面以各式乾燥花打造的繽紛花牆，讓旅客一踏進飯店就能感受到迎面而來的優雅綠意，24小時開放的大廳交誼空間(mori time)，可讓賓客徹底放鬆、享受窗光撫育，體會悠閒的聚會時光，期待提供給所有入住賓客輕鬆自在的旅居環境，盡情感受專屬於台南安平的藍天綠意。

台南安平森行旅全棟樓高7層，規劃有42間客房，從5坪的基本房到17坪的樓中樓套房應有盡有，並依特色風格分為6種房型，細節上融入臨海遼闊、潮間湖色、隱潮泥灘、岸石藻綠、大地生機、落日暮霞等自然主題，並強調大量自然採光及視覺穿透感。房型中特別值得一提的是七樓專屬房型—沐時豪華河景樓中樓四人房，寬闊的17坪空間搭配挑高兩層樓的設計，方便舒適功能性十足，房內的超大面落地窗能將安平港的藍天與綠色隧道盡收眼底，窗邊長型的臥榻，則提供了另一個休憩和聊天用餐的場域。房內浴室更配置可眺望河景的浴缸，沐浴其中感受全然的放鬆，以綠意和藍天佐以綿密的泡泡消除所有旅途的疲憊。

全房型均配備WAFERLOCK晶片感應式門鎖、高密度泡綿軟墊及全套羽絨枕被、科技枕、步入式淋浴以及免費高速Wi-Fi無線網路、45吋液晶電視以及MOD豪華公播頻道，沐浴備品則採用法國進口、通過歐盟有機雙認證的 DAMANA 有機沐浴系列，其配方中高比例的天然成分，富含可舒緩再生的蘆薈精華，洗淨的同時可給予肌膚溫柔的滋潤；房內更備置有與台南在地知名咖啡品牌「David Yang大衛洋」合作的濾掛式咖啡包，讓您用咖啡香氣開啟美好旅程的一天。上述備品及咖啡包同步於櫃檯提供販售，有興趣的賓客可前往洽詢。