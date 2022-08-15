半導體及傳產強強滾，台股站上15400點！美股持續驚驚漲格局，台股也延續上週強漲氣勢，費城半導體指數續揚，台積電(2330)穩步向前，資金持續湧向半導體，信驊(5274)、創惟(6104)、力智(6719)、德微(3675)亮燈漲停作收，中小型股尼得科超眾(6230)、動力-KY(6591)、江申(1525)、陸海(5603)、淳安(6283)、嘉澤(3533)、安碁資訊(6690)等「金」火全開強攻漲停，搭配電纜類股續強，化解了航運類股轉弱壓力，今天台股指數開高走高，不僅攻克季線，更順利站上15400點，成交量也略為放大，終場加權股價指數約15417.35點，上漲128.38點，成交量約2342.99億元；OTC指數為189.91點，上漲3.36點，成交量617.9億元。

今天上市各類股以電線電纜類股表現最佳，上漲4.39%，其次是電子零組件類股及鋼鐵類股，分別上漲2.48%及1.76%，表現較差者為航運類股、電腦設備類股及其他電子類股，其中航運類股下跌2.53%，電腦設備類股下跌0.59%，其他電子類股下跌0.13%；上櫃部分，表現最佳為光電類股、上漲4.43%，表現最差為文創類股、下跌0.42%。

就技術面來看，在美股帶動下，今天台股延續上週漲勢，在半導體類股及傳產類股齊揚下，指數開高收高，終場上漲128.38點，以15417.35點作收，順利攻克季線，並站上15400點；台股週K連6紅，日KD則來到80以上，自國安基金決定護盤以來，台股已上漲約1500點，今天雖然順利跨過季線壓力，但短線已有過熱跡象，預期本週多方攻勢可能加快，但也容易累積風險，必須注意量能變化，2500億元以上大量容易出現拉回，不過長期趨勢顯現變化，跡象雖未明確，但多方逐漸占優勢，所以短線建議冷靜，把握拉回機會，預估本週指數區間看15000點至15600點。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，美國上週公布7月CPI顯示通膨降溫且優於預期，帶動美股大漲，台股電子權值股也隨美股回穩，使大盤重新收復萬五關卡、週線連六紅，由於美股企業財報公佈已近尾聲、法人資金回籠加上市場風險情緒回穩，預期大盤短線有機會持續反彈挑戰季線，不過從中期角度觀察，仍須留意電子業庫存以及第三季各產業獲利調整狀況，若要逢低佈局建議以長期產業趨勢能見度佳、受庫存影響較低之如電動車供應鏈等產業題材。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，觀察美國4~6月的核心CPI(扣除能源與糧食)皆逐月往下，顯示FED升息有一定的通膨壓抑效果，在8月後通膨可望慢慢降溫之下，後續升息動作也將進入尾聲，甚至已經有開始討論2023年初降息的可能性，通膨對市場的干擾性逐漸降低。此外，8月密集進行國內外大廠法說，大部分也都如期下修展望，且幅度都不小，展望給的差的反而是利空出盡，以YOY(同比)角度來看，雖然大部分呈現衰退，但從QOQ（環比）的角度看，最差情況可能就是在第三季，往後環比方向都是趨緩，甚至回溫往上，產業面利空出盡，也有利於股價利空出盡。

吳繼先指出，加權指數落跌破14000後立刻止跌反彈，後市再創新低的機率很小了，由於FED在9月才舉行利率決策會議，預期8月~9月(FOMC空窗期)將有一小波反彈，短線目標有機會挑戰季線(15384)。選股方向有三：一、業績高成長(成長率超過15%以上者)與能見度長的績優股；二、產品組合中消費性產品曝險較低者，以網通、server、IOT、IP、ASIC等族群相對看好；三、低基期者，如低股價位階及低本益比者，有望隨盤面止穩而本益比回升)。