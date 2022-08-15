警方查扣作案手機、4至5張人頭SIM卡、筆記型電腦、存摺等相關證物。（新北市刑大提供／李奇叡新北傳真）

嫌犯犯罪分工細膩。（新北市刑大提供／李奇叡新北傳真）

該集團在網路上宣稱「刷卡換現金」。（新北市刑大提供／李奇叡新北傳真）

新北市警方近日接獲報案，對方稱信用卡遭盜刷購買虛擬貨幣，再上呈報案資料給銀行以賴帳，新北市刑大覺得事有蹊蹺，循線調查後發現，該集團刷卡購買虛擬貨幣後，用虛擬貨幣錢包進行多次洗錢，再將不法所得兌為新台幣出金，經報請台中地檢署後，順利查獲背後盜刷集團，逮捕江姓主嫌（男，25歲）等5人，全案將依刑法加重詐欺罪、偽造文書等罪嫌移送法辦。

刑大調查，該盜刷集團以江嫌為首，以求職為由詐騙網友個資、證件，轉交盧嫌（男，50歲）、陳嫌（女，41歲）申辦人頭電話卡，再由江嫌及廖姓友人（男，25歲）拿著電話卡申辦虛擬貨幣交易所帳戶，並在網路上宣稱「刷卡換現金」，吸引55歲李姓男子上門洽談。

據了解，盜刷集團拿著李男的信用卡，刷卡購買虛擬貨幣泰達幣（USDT）後，再由李男向警察機關謊報遭盜刷，藉此免繳信用卡費，隨後以虛擬貨幣錢包進行多次洗錢，並從交易所平台「下車」，把不法所得兌換成新台幣出金，目前被查獲的不法暴利高達40萬元。

全案由刑大科技犯罪偵查隊專案偵辦，歷經半年追查，報經台中地檢署何宗霖檢察官指揮，數度前往新北市、台中市及高雄市等地，查緝包含江姓主嫌、信用卡卡主李男等人到案，並查扣作案手機、4至5張人頭SIM卡、筆記型電腦、存摺等相關證物。

警詢後全案依違反刑法加重詐欺罪、偽造文書等罪嫌，移送台中地檢署法辦；刑大表示，不排除還有其他的信用卡卡主，還會持續擴大追查。