路透社11日報導，據海關文件和業內消息人士透露，印度企業正擴大包括人民幣在內的亞洲貨幣使用規模，用以支付從俄羅斯進口煤炭，此舉是為了避免使用美元，從而降低違反西方對俄制裁的風險。

烏克蘭戰爭爆發以來，印度積極增加了對俄羅斯石油和煤炭的採購，減輕了俄羅斯受制裁的影響，且使得印度能夠以低於其他國家所開出的價格獲得原材料。

路透報導，7月，俄羅斯成為了印度的第三大煤炭供應國，與6月相比，進口量增加了逾1／5，達到創紀錄的206萬噸。

路透報導，據駐印貿易消息人士提供海關文件彙編及交易摘要等文件顯示，今年6月，印度買家使用美元以外的貨幣購買了至少74.2萬噸俄羅斯煤炭，相當於當月從俄羅斯進口170萬噸的44％。

海關文件還顯示，印度鋼鐵製造商和水泥製造商在最近幾周曾用阿拉伯聯合大公國迪拉姆、港元、人民幣和歐元購買過俄羅斯煤炭。

6月份，人民幣占俄羅斯煤炭非美元付款的31％，港元占28％。貿易消息人士的數據顯示，歐元占比不到1／4，阿拉伯聯合大公國迪拉姆約占1／6。

目前，負責管理海關委員會的印度財政部尚未對這些文件置評，而印度商業和工業部則不願對此置評。印度央行也沒有回應評論請求。

兩家為印度國內客戶採購煤炭的印度貿易商以及一家從事俄羅斯煤炭交易的歐洲貿易商表示，他們預計俄羅斯煤炭的非美元交易份額還會增加，因為銀行和其他單位都在想辦法緩解制裁進一步收緊的影響。

此前，路透社在6月29日報導印度最大水泥生產商UltraTech cement使用人民幣從俄羅斯進口一批煤炭。路透評論稱，使用人民幣進行支付的交易當時很罕見，但日益變得更加普遍。

文件顯示，UltraTech從俄羅斯生產商SUEK進口了一批15.7萬噸的煤炭，貨值達人民幣1.726億元（合2581萬美元）。

兩名印度的高級銀行家表示，經辦人民幣結算的印度貿易時，銀行可能必須將美元匯往中國內地或香港的分支機搆，或與之有合作關係的中資銀行，換取人民幣之後，再進行貿易結算。

印度財政部前經濟事務秘書蘇巴什·加格（Subash Chandra Garg）表示：「如果（上述）盧比-人民幣-盧布的路線被證明有利可圖，企業就有充分的理由和動機來進行此項轉換。這種（使用人民幣交易的）情況可能會更多地發生」。

路透報導，一名熟悉此事的印度政府官員表示，印度政府已知道有使用人民幣支付的情況。該官員表示：「此前，從中國以外的國家進口商品時使用人民幣結算的情況並不多見，但由於俄羅斯受制裁，（人民幣結算）可能還會增加。」