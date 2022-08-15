一輛聯結車行經岡山區介壽路因未注意車前路況，導致自撞分隔島，幸無波及其他人車。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

42歲蕭姓男子於15日下午3時許駕駛未載運貨櫃與物品的聯結車行駛到岡山區介壽路（東往西），疑似未注意車前狀況，導致自撞分隔島，造成國道1號燕巢路段大塞車，要下閘道的車流一度超過兩公里長。此事故已於下午5時30分許排除。

警方到場對蕭姓男子做酒測，酒測值為零。警方呼籲，駕駛大型車輛的駕駛行車時請務必提高警覺，避免發生意外。駕駛僅受到輕傷，自行就醫。

此事故路段由於是國1下閘道後往岡山市區的必經要道，也造成國道1號要下閘道的車輛一度大排長龍。岡山警方獲報到場指揮，請車輛繞道而行。