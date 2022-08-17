國道1號北向264.9公里處，1輛休旅車疑似未注意車前狀況，直接撞擊在內側車道移動修剪花木的工務段緩撞車，休旅車車頭全毀。（國道警察提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國道1號北向264.9公里處，今早8點多1輛休旅車疑似未注意車前狀況，直接撞擊正行駛在內側車道，移動修剪花木的工務段緩撞車，休旅車車頭全毀，緩撞車的緩撞裝置也被撞到變形，所幸整起事故無人傷亡。

國道公路警察局第4公路警察大隊斗南分隊指山，這起事故發生在早上8點多，於中山高嘉義段北向264.9公里處，沈姓男子疑未注意車前狀況而撞擊內側車道的緩撞車，雙方駕駛酒測值均為0，研判應是未注意車前狀態而肇事。

國道警察表示，未注意車前狀態為國道10大肇事因素第2位，國道轄線2021年因未注意車前狀態肇事共6301件，呼籲用路人，開車務必要注意前方動態，並保持安全距離，行車若有開啟自動巡航系統及緊急煞車系統駕駛輔助系統時，駕駛人仍應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，並切勿過度信賴駕駛輔助系統，以確保他人與自身用路安全。

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