步入8月暑假時分，因應民眾自駕出遊需求提高，國旅熱持續加溫，福特六和汽車宣布，推出「最佳國旅」限時購車優惠，即日起至8月31日購買福特國產車，即可享台中谷關「虹夕諾雅奢華雙人遊」（市值3.75萬元）20組抽獎資格，並同時享有再抽百萬進口車款的多重優惠。

此外，福特六和8月針對國產休旅車Kuga額外加碼促銷，推出購車即送首年乙式車體險及80萬元高額零利率，優惠幅度居國產同級之冠。