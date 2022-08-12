游姓男高中生的機車車頭全撞爛。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢區一名16歲游姓男高中生，今晚6時許無照騎車行經啟英高中前道路時，疑因車速過快，未注意前方正在等待載客的公車，直直撞上公車後側，連人帶車卡進車底受困。桃消防二大隊派員到場將其救出，警方後續將針對未成年駕駛與相關肇責進一步釐清。

中壢警方表示，游男今晚6時15分沿中園路往中壢交流道方向行駛時，疑似因車速過快，未注意車前狀況，當時由55歲嚴姓男子駕駛的公車正停在路旁等待上下車的乘客，一時閃避不及直直撞上，撞擊力道相當大。

消防救護人員表示，到場後發現游男連人帶車卡進車底，無法自行脫困，初步發現他右大腿骨折、頭部與臉部多處撕裂傷、右眼血腫，但意識清楚無生命危險，將公車頂舉穩固後，協助游男脫困，並送往醫院救治。

後續警方清查，確認游男未成年卻無照駕駛，詳細事故過程與肇事原因仍待進一步調查釐清。警方也呼籲，機車駕駛人與青少年，務必遵守交通規則切勿無照駕駛，家長和親友更不該提供車輛給尚無駕照的青少年使用，以保障生命安全。