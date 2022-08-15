斯里蘭卡主權信評 被標普調降至D級 21:172022/08/15 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 標普全球（S&P Global）15日把斯里蘭卡主權信評，調降至代表違約的D級。斯國今年已出現債務違約，並且海外債務達120億美元。標普不預期斯國政府在其債務到期的30天內能償還債務，並重申維持斯國前景為「負面」不變。 《港股》陸經濟數據意外弱 恆指下跌 MSCI台股權重連14降 無礙法人信心 MSCI調權重 二降一升 #斯國 #斯里蘭卡 #主權信評 #標普 #調降 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》觀望重量級零售商財報 美股期貨小跌 08:492022/08/15 財經 標普看陸赤字 地方規模將擴大 04:102022/08/10 全球財經 MSCI指數微幅調降台股權重 8／31收盤生效 10:112022/08/12 財經 《國際產業》市值+權重 蘋果拿下雙冠王 16:322022/08/12 財經 權證交易熱 首選穩定波動率 04:102022/08/09 證券．權證 才砍財測 沃爾瑪裁員200人 04:102022/08/05 全球財經 Meta首發債籌100億美元 申購達三倍 04:102022/08/06 全球財經 北市3至5歲幼兒園 師生比降為1：12 04:102022/08/09 地方新聞 Beyond Meat調降財測、裁減人力 22:132022/08/05 財經 斯里蘭卡茶農掙扎求生 04:102022/08/07 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。