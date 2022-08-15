標普全球（S&P Global）15日把斯里蘭卡主權信評，調降至代表違約的D級。斯國今年已出現債務違約，並且海外債務達120億美元。標普不預期斯國政府在其債務到期的30天內能償還債務，並重申維持斯國前景為「負面」不變。