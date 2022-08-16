勞動部今(16)日公布因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時(無薪假)統計，本期事業單位計2927家，實施人數1萬9032人，較上周統計增加63家，人數增加333人，其中製造業較上期增加387人，主要原因汽車零組件相關產業受晶片短缺影響，導致接單不穩定，以及部分業者續簽所致。

據勞動部統計，上周2022年8月8日公布實施家數計2864家，實施人數1萬8699人，本期家數增加63家，人數增加333人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛說明，本期增加的大多是續簽，例如支援服務業、批發零售業、運輸倉儲業等都有部分續簽現象，其中光製造業就增加387多人，主要歸類在汽車零組件配件等金屬機電、化學工業中，由於受全球晶片短缺影響，導致接單不是那麼穩定，因此續簽無薪假。

然而，南部與東部各有一家業者減少100多人實施，中南部有間KTV也有120多人停止實施減班休息，代表暑期效應已經出來，但旅行社、運輸倉儲業、航空公司的具體改善，還是得依邊境措施而定。

黃維琛指出，今年與去年最大的不同在於，去年有實施三級警戒但確診人數不多，今年確診人數達到400多萬但民眾生活已經習以為常，後續BA.4、BA.5等變種病毒對產業的影響還會繼續觀察。